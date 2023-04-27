"Антонов" покажет на авиавыставке виртуальную модель возрожденной "Мрії"

ГП “Антонов” примет участие в международной выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2023 в Турции, где продемонстрирует модель возрожденной “Мрії”.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В тесном сотрудничестве с генеральным консульством Украины в Стамбуле в период с 27 апреля по 1 мая 2023 года ГП "Антонов" впервые после начала полномасштабного вторжения рашистов примет участие в международной выставке. Она проходит в аэропорту Ататюрк, Стамбул, Турция", - говорится в сообщении.

"Антонов" имеет целью привлечь внимание к разрушительным последствиям пребывания "русского мира" и сообщить готовности восстанавливать уничтоженное и реализовать новые проекты в международной кооперации.

В частности, будет проведена демонстрация возрождения Ан-225 и воплощение Ан-2 в цифровом формате командой Microsoft Flight Simulator.

Напомним, в марте издание Bild написало, что перед полномасштабным вторжением РФ в Украину самолет Ан-225 "Мрия" запланировали отправить в Германию, но в последний момент пришел отказ. Как отмечают журналисты, германский международный аэропорт Лейпциг/Галле подготовил все для спасения самолета за месяц до полномасштабного вторжения РФ. Парковочное место было предоставлено с 26 января 2022 года.