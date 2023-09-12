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Промышленность
Дата публикации

Еще больше ударов по территории РФ: "Антонов" начал производить дроны

ГП "Антонов" будет производить беспилотники для украинской армии
ГП "Антонов" будет производить беспилотники для украинской армии

Предприятие "Антонов" расширяет производство, теперь кроме грузовых самолетов оно будет производить беспилотники для обороны Украины.

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Об этом сообщает издание Reuters, журналисты которого ознакомились с презентацией "Укроборонпрома", в состав которого входит концерн "Антонов".

По их данным, производство уже запущено, о чем Киев проинформировал американских чиновников еще в июне.

"Целью открытия центра производства беспилотников на базе предприятия "Антонов" является расширение возможностей производства беспилотных комплексов и поддержка частным производителям с точки зрения экспертизы и услуг", - говорится в презентации "Укроборонпрома".

Новый центр Антонова включает в себя 26 функций, среди которых и экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов БПЛА и разработку стандартов компонентов.

"Антонов" на запросы издания о комментариях не ответил из соображений безопасности.

Источник Reuters в концерне информацию подтверждает. Говорит, что это позволит удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы.

В прошлом "Антонов" уже производил беспилотники, в частности модель "Горлица", но грузовые самолеты были его основным направлением деятельности.

Как пишет издание, новый центр беспилотников поможет удовлетворить военные нужды Украины. "Антонов" применит технологии, используемые для производства самолетов, к беспилотникам дальнего полета, что позволит ВСУ наносить удары "глубже по территории России".

"Украина хочет инвестировать больше в ремонт и строительство самолетов, поэтому такие гиганты, как Антонов и другие, вероятно, будут только расти", - сказал министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Он добавил, что "Укроборонпром" намерен разгрузить около 50% своих активов, которые "используются неэффективно и не связаны с производством".

Заметим, что оборонно-промышленный комплекс Украины создал и наладил производство новой отечественной ракеты.

Разработка уже доказала свою эффективность – именно этой ракетой уничтожили российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", 23 августа.

Автор:
Светлана Манько