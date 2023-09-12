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Еще больше ударов по территории РФ: "Антонов" начал производить дроны
Предприятие "Антонов" расширяет производство, теперь кроме грузовых самолетов оно будет производить беспилотники для обороны Украины.
Об этом сообщает издание Reuters, журналисты которого ознакомились с презентацией "Укроборонпрома", в состав которого входит концерн "Антонов".
По их данным, производство уже запущено, о чем Киев проинформировал американских чиновников еще в июне.
"Целью открытия центра производства беспилотников на базе предприятия "Антонов" является расширение возможностей производства беспилотных комплексов и поддержка частным производителям с точки зрения экспертизы и услуг", - говорится в презентации "Укроборонпрома".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Новый центр Антонова включает в себя 26 функций, среди которых и экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов БПЛА и разработку стандартов компонентов.
"Антонов" на запросы издания о комментариях не ответил из соображений безопасности.
Источник Reuters в концерне информацию подтверждает. Говорит, что это позволит удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы.
В прошлом "Антонов" уже производил беспилотники, в частности модель "Горлица", но грузовые самолеты были его основным направлением деятельности.
Как пишет издание, новый центр беспилотников поможет удовлетворить военные нужды Украины. "Антонов" применит технологии, используемые для производства самолетов, к беспилотникам дальнего полета, что позволит ВСУ наносить удары "глубже по территории России".
"Украина хочет инвестировать больше в ремонт и строительство самолетов, поэтому такие гиганты, как Антонов и другие, вероятно, будут только расти", - сказал министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Он добавил, что "Укроборонпром" намерен разгрузить около 50% своих активов, которые "используются неэффективно и не связаны с производством".
Заметим, что оборонно-промышленный комплекс Украины создал и наладил производство новой отечественной ракеты.
Разработка уже доказала свою эффективность – именно этой ракетой уничтожили российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", 23 августа.