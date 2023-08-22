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Задействованы страны НАТО. "Украинская Бронетехника" наладила производство 120-мм мин
ООО "Украинская Бронетехника" совместно с двумя странами-членами НАТО наладили производство минометных выстрелов калибра 120 мм.
Об этом компания сообщила 22 августа в Facebook.
Производители объяснили свое решение тем, что 120 мм миномет — один из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия, которое используют украинские военные. 120 мм мины поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытие, огневые позиции врага.
Мины, как заверили в "Украинской Бронетехнике", производятся по современным технологиям — все они полностью соответствуют стандартам НАТО.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли нашему предприятию нарастить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов. Больше минометных выстрелов нашим артиллеристам, богам войны", - добавили в компании.
Уже не первый раз Украина вместе со странами-членами НАТО налаживает производство оружия, в частности, боеприпасов. Так, в марте "Укроборонпром" приступил к отгрузке дефицитного боеприпаса, изготовленного в кооперации со страной НАТО.
Кроме 120-мм мин компания производит танковый 125-мм снаряд, который производится по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях.