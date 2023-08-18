Предпринимателям, поставившим для ВСУ бракованные артиллерийские мины почти на 270 млн грн, грозит до 8 лет тюрьмы

Военные контрразведчики Службы безопасности разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ в преддверии полномасштабного вторжения РФ. Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку украинскому войску артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов.

"В соответствии с подписанными договорами предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако до этого срока компании поставили в Миноборону лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха", - сообщают в СБУ.

Там отмечают, что такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и приводит к выведению из строя самого артвооружения.

"Именно этот факт был разоблачен специалистами оборонного ведомства во время испытаний полученных артиллерийских мин", - подчеркивают в СБУ.

После этого бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для устранения выявленных недостатков.

Впрочем, предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов по госзаказу.

"На основании собранных доказательств двум руководителям компаний поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах)", - сообщили в СБУ.

В ведомстве добавляют, что идет расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении частному предпринимателю из Киева, который обманул одну из воинских частей и мошенническим способом завладел почти 7 млн. гривен.