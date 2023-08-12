ЕС передал Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов

В рамках плана предоставления Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года, Евросоюз уже передал Киеву 223,8 тысячи таких боеприпасов и 2 300 ракет разных типов.

Об этом сообщил спикер ЕС Петер Стано, пишет DW.

"Страны-члены ЕС поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", - заявил Стано.

Весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки Украине артиллерийских снарядов, поскольку ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов.

Первый этап плана, который действовал с 9 февраля по 31 мая, предусматривал выделение 1 млрд евро для возмещения странам-членам ЕС примерно половины стоимости снарядов, предоставленных из их арсеналов.

В целом, по данным ЕС, общая стоимость предоставленных боеприпасов составила 1,1 миллиарда евро.

Согласно второй части плана, Европейское оборонное агентство ведет переговоры с европейскими производителями о совместных контрактах на закупку 155-мм снарядов и ракет.

Сообщается, что ранее в нескольких странах ЕС уже высказывали скепсис относительно этого обещания, опасаясь, что реализовать его не удастся.

Ранее Совет Европейского союза и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов для Украины, предусматривающий производство до миллиона боеприпасов в год. Данный проект был разработан для обеспечения потребностей Киева в снарядах и ракетах.

Ранее между странами-членами ЕС существовали разногласия по этому вопросу. Франция настаивала на том, чтобы в производстве боеприпасов были использованы составляющие исключительно из стран ЕС и Норвегии, но Польша, которую поддержали другие страны блока, выступала против такого формата.