ЄС передав Україні майже 224 тисячі артилерійських снарядів

У рамках плану щодо надання Україні мільйона артилерійських снарядів протягом року, Євросоюз вже передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2 300 ракет різних типів.

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, пише DW.

"Країни-члени ЄС поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів", - заявив Стано.

Зазначається, що навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки ЗСУ зіткнулися з нестачею боєприпасів.

Перший етап плану, який діяв з 9 лютого по 31 травня, передбачав виділення 1 млрд євро для відшкодування країнам-членам ЄС приблизно половини вартості снарядів, наданих з їхніх арсеналів.

Загалом, за даними ЄС, загальна вартість наданих боєприпасів склала 1,1 мільярда євро.

Згідно з другою частиною плану, Європейське оборонне агентство веде переговори з європейськими виробниками про спільні контракти на закупівлю 155-мм снарядів і ракет.

Повідомляється, що раніше в кількох країнах ЄС вже висловлювали скепсис щодо цієї обіцянки, побоюючись, що реалізувати її не вдасться.

Раніше Рада Європейського союзу та Європарламент погодили план зі збільшення виробництва боєприпасів для України, який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік. Даний проєкт був розроблений, щоб забезпечити потреби Києва у снарядах і ракетах.

Раніше між країнами-членами ЄС існували розбіжності з цього питання. Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані складові виключно з країн ЄС та Норвегії, але Польща, яку підтримали інші країни блоку, виступала проти такого формату.