На тлі війни в Україні. США збільшать виробництво снарядів калібру 155 мм

США у 2024 році планують наростити виробництво снарядів калібру 155 мм до понад 80 тисяч на місяць. Це повʼязано у зв’язку з виникненням гострої необхідності у таких боєприпасах після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це 10 серпня заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Укрінформ".

"Станом на сьогодні ми передали Україні понад 2 мільйони снарядів калібру 155 мм від початку бойових дій (2022 року, – ред.). Ми також забезпечили швидке збільшення виробництва 155-мм боєприпасів з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисяч на місяць зараз, і ми плануємо робити більше 80 тисяч на місяць наступного року", – сказав він.

За словами Райдера, такі боєприпаси витрачаються швидко, а їхні запаси не є необмеженими. Однак США, крім виробництва, взаємодіють із союзниками й партнерами.

Боєприпаси 155 мм: допомога від ЄС

Снаряди калібру 155 мм фінансує для України, зокрема, і Європейський Союз. У травні Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро на закупівлю цих боєприпасів і ракет. Передбачалося, що вони будуть спільно закуплені країнами-членами блоку у європейської оборонної промисловості.

"Збройні сили України потребують значної кількості боєприпасів для захисту українського народу та території. Вони потребують їх швидко", – говорив тоді очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

А в липні Рада Європейського Союзу і Європарламент погодили план зі збільшення виробництва боєприпасів типу "земля-земля", артилерійських снарядів, а також ракет. Це рішення дозволяє терміново виділити 500 млн євро з бюджету ЄС з метою збільшення потужностей.

Як зауважувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, такий крок зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів та ракет у Європі, що є ще одним доказом того, що ЄС непохитно відданий підтримці України, зміцненню оборонно-технологічної та промислової бази блоку й гарантуванню довгострокової безпеки та захисту його громадян.