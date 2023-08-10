У Держдепі США відповіли, чи зміниться підтримка України в разі президентства Трампа

Довгострокові угоди про безпеку України мають пережити будь-яку адміністрацію в США. Про це заявив прессекретар Держдепу Метью Міллер, передає "Голос Америки".

Відповідаючи на питання, чи зміниться допомога Україні, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він сказав, підтримка буде закріплена у відповідних міждержавних угодах. Вони залишаться чинними при будь-якому президентом США.

"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України," – висловився Міллер.

За словами чиновника, наразі Штати обговорюють з Україною те, як виглядатимуть зобов’язання щодо безпеки.

Він додав, що зовнішньополітична підтримка США залежить не лише від рішення президента країни, а й від Конгресу.

"Кожного разу, коли ми просили у Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й надалі", – зауважив речник Держдепу.

Вибори в США: заяви Трампа про Україну

Голосування за президента США відбудеться в 2024 році. Чинний і колишній очільники країни – Джо Байден та Дональд Трамп – уже оголосили про свої кандидатури.

Останній у травні 2023 року сказав, що якби він був президентом, то закінчив би війну в Україні за 24 години:

"Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю Путіна. Я зможу закінчити її за цей час... 100%".

А наступного місяця експрезидент США деталізував своє бачення мирного врегулювання: на думку політика, Україні, можливо, доведеться поступитися деякими територіями.

"Думаю, вони [українці, – ред.] матимуть право зберегти більшу частину того, що вони заробили, і Росія, скоріше за все, з цим погодиться", – говорив Трамп.

Як днями повідомляв телеканал CNN із посиланням на джерела, високопосадовці США та Європи стурбовані тим, що президент РФ Володимир Путін хоче дочекатися послаблення підтримки України після виборів у Штатах. За словами співрозмовників ЗМІ, Путін розраховує на те, що програш Байдена змусить США обмежити допомогу Україні та покращить позицію Росії на можливих переговорах.