Опитування CNN показало, що американці вже менше підтримують допомогу Україні: в Білому домі відреагували

Американський народ протягом війни в Україні підтримав надання допомоги країні і США продовжать зосереджуватися на цьому. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає CNN.

"Упродовж цієї війни ми бачили надійну підтримку з боку американського народу, надійну підтримку з боку Конгресу на двопартійному і двопалатному рівнях, і ми збираємося залишатися зосередженими на цьому", – сказав він.

За словами Кірбі, це важливо не лише для народу України, але й для союзників і партнерів США по НАТО, враховуючи, що війна ведеться недалеко від них. Крім того, підтримка України має значення для національної безпеки американського народу.

"Я думаю, важливо пам’ятати, що якщо ми просто сидимо склавши руки і дозволяємо Путіну перемогти, ми дозволяємо йому забрати Україну, де це зупиниться далі?" – додав чиновник.

Підтримка України в США: опитування CNN

Як зауважує CNN, цими словами Кірбі применшив нещодавнє опитування телеканалу. Згідно з результатами дослідження, 55% американців вважають, що Конгрес США не повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України, тоді як 45% мають протилежну думку. Водночас 51% людей сказали, що США вже зробили достатньо для допомогти, а 48% виступають за те, щоб зробити більше.

Під час опитування, проведеного на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 38% респондентів вважали, що країна вже зробила достатньо для припинення бойових дій, а 62% говорили про бажання більшої підтримки.

У новому опитуванні проти додаткового фінансування виступили 71% опитаних серед прихильників Республіканської партії. При цьому 59% республіканців вважають, що Штати зробили достатньо для допомоги Україні.

Що стосується демократів, то більшість стверджують протилежне: 62% виступають за додаткове фінансування, а 61% вважає, що США повинні зробити більше.