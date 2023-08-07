У США обіцяють продовжити тиск на Росію, щоб повернути її до "зернової угоди"

Сполучені Штати будуть продовжувати тиснути на Кремль, щоб РФ поновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Наразі ознак того, що Росія готова повернутись до цієї угоди, немає.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ"

"Ми продовжимо тиснути на Росію, щоби вона повернулася до Чорноморської зернової ініціативи", - зазначив він.

За його словами, США не сприймають виправдань російської сторони, якими вона пояснює свій вихід з угоди. Він підкреслив, що експорт російських добрив і російського зерна, на що жалілися в Москві, мав одні з найвищих показників впродовж дії "зернової ініціативи".

Міллер додав, що Сполучені Штати продовжать роз’яснювати решті світу, що саме Росія несе відповідальність за зрив угоди, а також за бомбардування українських портів і зернової інфраструктури.

"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на РФ", - наголосив представник Держдепартаменту США.

Водночас він зазначив, що в Вашингтоні поки не бачать жодних ознак готовності Кремля поновити свою участь в ініціативі.

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Розвідка Великої Британії повідомила 26 липня, що після цього Чорноморський флот країни-агресорки змінив свою позицію, і, ймовірно, готується до дій щодо блокади України.

Того ж дня український Military Media Center поінформував, що збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Зокрема, росіяни відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. За даними центру, окупанти практикують ураження цивільних суден, які прямуватимуть до та з портів України.

Паралельно російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині. Лише за девʼять днів окупанти знищили 180 тис. тонн продовольства.

Як писало Financial Times, також РФ просуває план з постачання зерна до Африки та витіснення України зі світових ринків. Ідея передбачає, щоб Катар платив Москві за доставку зерна до Туреччини, а та розподіляла продовольство у країни, які потребують його.