Ердоган скликає уряд для обговорення "зернової угоди"

Сьогодні в Туреччині президент Реджеп Таїп Ердоган скликає засідання Кабінету міністрів. Серед тем порядку денного будуть розглядати і майбутнє зернового коридору.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

Головні теми обговорення у Туреччині будуть пов'язані з ходом російсько-української війни і дипломатичними зусиллями Туреччини для її припинення, а також Чорноморської зернової ініціативи, з якої Росія вийшла в односторонньому порядку.

Ердоган планує переглинути стратегії, яких дотримуватиметься Туреччина, щоб відновити роботу зернового коридору.

Крім того, посадовці обговорять можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці місяця.

Видання пише, що ця зустріч буде важливим моментом для обговорення ключових питань, включаючи членство Швеції в НАТО та відносини між Європейським Союзом та Туреччиною.

Після виходу РФ з "зернової угоди", Ердоган вважав, що попри всі заяви президент РФ Володимир Путін зацікавлений у її продовженні.

Зауважимо, Ердогана вже намагався провести переговори про відновлення "зернової угоди" з Путіном, але він проігнорував прохання свого колеги. Протягом останнього часу, Ердоган неодноразово планував поговорити з Путіним, щоб відновити угоду, але телефонна розмова так і не відбулася.

Раніше Ердоган заявляв, що планує обговорити продовження "зернової угоди" з президентом РФ Володимиром Путіним. Ердоган наголошує, що Анкара продовжує контакти з Москвою на рівні міністерств закордонних справ.

Він сподівається, що угоду вдасться відновити, але наголосив, що в даній ситуації західні країни теж повинні врахувати очікування російської сторони.