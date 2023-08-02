У Ердогана повідомили, що є домовленість про візит Путіна до Туреччини

У середу, 2 серпня, відбулася телефонна розмова лідерів Росії та Туреччини, за результатами якої Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про візит російського диктатора до Анкари.

Про це повідомляє Hürriyet з посиланням на пресслужбу Ердогана.

Президент Туреччини наголосив, що під час війни не слід вживати заходів для ескалації напруженості й підкреслив важливість Чорноморської зернової ініціативи, яку він вважає "містком миру".

Ердоган також зазначив, що Туреччина продовжить "докладати інтенсивних зусиль" для продовження "зернової угоди".

Тому Ердоган у розмові з російським диктатором намагався донести до нього думку, що довгострокове припинення "зернової угоди" не принесе нікому користі, а найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи, адже ціни на зернові вже збільшилися на 15% за останні два тижні.

Крім того, під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Про дату візиту не повідомляється.

У Кремлі підтвердили переговори президентів, але поки не підтверджують візит Путіна до Туреччини.

Там повідомляють, що Путін та Ердоган домовилися про "продовження контактів на різних рівнях, у тому числі в контексті підготовки можливої зустрічі двох лідерів".

У ході переговорів російський диктатор заявив, що Росія готова повернутися до "зернової угоди" у разі виконання Заходом зобов'язань перед Москвою.

Зернова угода: чи є шанс на її відновлення

17 липня сплив термін дії "зернової угоди", яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Після виходу РФ з "зернової угоди", Ердоган вважав, що попри всі заяви президент РФ Володимир Путін зацікавлений у її продовженні.

Ердогану вигідна "зернова угода", у якій він виступив посередником та показав, що має важіль впливу на Путіна.

Лідери країн Африки також закликали президента Росії Володимира Путіна відновити повноцінну роботу Чорноморської зернової ініціативи, з якої в односторонньому порядку вийшла РФ.