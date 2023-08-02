У Эрдогана сообщили, что есть договоренность о визите Путина в Турцию

В среду, 2 августа, состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции, по результатам которого Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о визите российского диктатора в Анкару.

Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на пресс-службу Эрдогана.

Президент Турции подчеркнул, что во время войны не следует принимать меры для эскалации напряженности и подчеркнул важность Черноморской зерновой инициативы, которую он считает "мостиком мира".

Эрдоган также отметил, что Турция продолжит "прилагать интенсивные усилия" для продления "зернового соглашения".

Поэтому Эрдоган в разговоре с российским диктатором пытался донести до него мнение, что долгосрочное прекращение "зернового соглашения" не принесет никому пользы, а больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и имеющие низкие доходы, ведь цены на зерновые уже увеличились на 15% за последние две недели.

Кроме того, во время встречи лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию.

О дате визита не сообщается.

В Кремле подтвердили переговоры президентов, но пока не подтверждают визит Путина в Турцию.

Там сообщают, что Путин и Эрдоган договорились о "продолжении контактов на разных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров".

В ходе переговоров российский диктатор заявил, что Россия готова вернуться к "зерновому соглашению" в случае исполнения Западом обязательств перед Москвой.

Зерновое соглашение: есть ли шанс на его восстановление

17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе .

После выхода РФ из "зернового соглашения", Эрдоган считал, что, несмотря на все заявления, президент РФ Владимир Путин заинтересован в ее продлении .

Эрдогану выгодно "зерновое соглашение", в котором он выступил посредником и показал, что имеет рычаг влияния на Путина.

Лидеры стран Африки также призвали президента России Владимира Путина возобновить полноценную работу Черноморской зерновой инициативы, из которой в одностороннем порядке вышла РФ.