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В США считают, что Россия готова вести переговоры о возобновлении "зернового соглашения"
В Соединенных Штатов есть информация, что Россия готова вернуться к переговорам по соглашению, позволяющему безопасный черноморский экспорт украинского зерна.
Об этом сообщает Reuters.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что если Россия хочет вывести свои удобрения на мировые рынки и содействовать сельскохозяйственным транзакциям, ей придется вернуться к этому соглашению.
"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к дискуссиям. Поэтому мы подождем, произойдет ли это на самом деле", - сказала она, не сообщая дополнительных подробностей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Зерновое соглашение: есть ли шанс на его восстановление
Напомним, несколько недель назад 17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.
Президент Владимир Путин проигнорировал просьбу своего коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры о возобновлении "зернового соглашения".
При этом Эрдоган отмечает, что Анкара продолжает контакты с Москвой на уровне министерств иностранных дел. Он надеется, что соглашение удастся возобновить, но подчеркнул, что в данной ситуации западные страны тоже должны учесть ожидания российской стороны.
После выхода РФ из "зернового соглашения", Эрдоган считал, что, несмотря на все заявления, президент РФ Владимир Путин заинтересован в ее продлении.
Лидеры стран Африки также призвали президента России Владимира Путина возобновить полноценную работу Черноморской зерновой инициативы, из которой в одностороннем порядке вышла РФ.
Источник фото: ua.depositphotos.com