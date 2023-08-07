Эрдоган созывает правительство для обсуждения "зернового соглашения"

Сегодня в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган созывает заседание Кабинета министров. Среди тем повестки будут рассматривать и будущее зернового коридора.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

Главные темы обсуждения в Турции будут связаны с ходом российско-украинской войны и дипломатическими усилиями Турции по ее прекращению, а также Черноморской зерновой инициативе, по которой Россия вышла в одностороннем порядке.

Эрдоган планирует переглотить стратегии, придерживаемые Турцией, чтобы возобновить работу зернового коридора.

Кроме того, чиновники обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце месяца.

Издание пишет, что эта встреча станет важным моментом для обсуждения ключевых вопросов, включая членство Швеции в НАТО и отношения между Европейским Союзом и Турцией.

После выхода РФ из "зернового соглашения", Эрдоган считал, что, несмотря на все заявления, президент РФ Владимир Путин заинтересован в ее продлении.

Заметим, Эрдоган уже пытался провести переговоры о возобновлении "зернового соглашения" с Путином, но он проигнорировал просьбу своего коллеги. В последнее время, Эрдоган неоднократно планировал поговорить с Путиным, чтобы возобновить соглашение, но телефонный разговор так и не состоялся.

Ранее Эрдоган неоднократно заявлял, что намерен обсудить продление "зернового соглашения" с президентом РФ Владимиром Путиным и Анкара продолжает контакты с Москвой на уровне министерств иностранных дел.

Он надеется, что соглашение удастся возобновить, но подчеркнул, что в данной ситуации западные страны тоже должны учесть ожидания российской стороны.