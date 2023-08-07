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Эрдоган созывает правительство для обсуждения "зернового соглашения"
Сегодня в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган созывает заседание Кабинета министров. Среди тем повестки будут рассматривать и будущее зернового коридора.
Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.
Главные темы обсуждения в Турции будут связаны с ходом российско-украинской войны и дипломатическими усилиями Турции по ее прекращению, а также Черноморской зерновой инициативе, по которой Россия вышла в одностороннем порядке.
Эрдоган планирует переглотить стратегии, придерживаемые Турцией, чтобы возобновить работу зернового коридора.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, чиновники обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце месяца.
Издание пишет, что эта встреча станет важным моментом для обсуждения ключевых вопросов, включая членство Швеции в НАТО и отношения между Европейским Союзом и Турцией.
После выхода РФ из "зернового соглашения", Эрдоган считал, что, несмотря на все заявления, президент РФ Владимир Путин заинтересован в ее продлении.
Заметим, Эрдоган уже пытался провести переговоры о возобновлении "зернового соглашения" с Путином, но он проигнорировал просьбу своего коллеги. В последнее время, Эрдоган неоднократно планировал поговорить с Путиным, чтобы возобновить соглашение, но телефонный разговор так и не состоялся.
Ранее Эрдоган неоднократно заявлял, что намерен обсудить продление "зернового соглашения" с президентом РФ Владимиром Путиным и Анкара продолжает контакты с Москвой на уровне министерств иностранных дел.
Он надеется, что соглашение удастся возобновить, но подчеркнул, что в данной ситуации западные страны тоже должны учесть ожидания российской стороны.