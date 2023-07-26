Британська розвідка повідомила про передислокацію суден Чорноморського флоту РФ після зриву "зернової угоди"

Після виходу Росії з "зернової угоди" Чорноморський флот країни-агресора змінив свою позицію, і, ймовірно, готується до дій щодо блокади України.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, російський корвет "Сергій Котов" знаходиться у південній частині Чорного моря для патрулювання морського шляху між Босфором та Одесою.

За інформацією аналітиків, існує реальна можливість того, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які, на думку Росії, прямують до України.

"Чорноморська зернова ініціатива скоротила залучення Чорного моря до війни: наразі існує ймовірність збільшення інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Погрози Росії про атаки на кораблі в Чорному морі

Нещодавно стало відомо, що Росія заздалегідь планувала вихід з "зернової угоди" і робила відповідні кроки згідно з планом. До нього можуть бути віднесені також атаки на українську портову інфраструктуру відразу після призупинення дії угоди та погрози про атаки на кораблі.

Москва стверджує, що нібито повернеться до "зернової угоди", але за умови, що її домовленості щодо РФ буде виконано. Проте в ООН пропонували виконати деякі її вимоги, але країна-агресорка відмовилась.

Своєю чергою Київ працює над відновленням роботи "зернового коридору", незважаючи на позицію росіян. Туреччина, як одна з гарантів роботи "зернового коридору", впевнена, що ініціативу продовжать.