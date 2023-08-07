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В США обещают продолжить давление на Россию, чтобы вернуть ее к "зерновому соглашению"
Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Кремль, чтобы РФ возобновила участие в Черноморской зерновой инициативе. Пока признаков того, что Россия готова вернуться к этому соглашению, нет.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Укринформ"
"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", – отметил он.
По его словам, США не воспринимают оправдания российской стороны, которыми она объясняет свой выход из соглашения. Он подчеркнул, что экспорт российских удобрений и российского зерна, на что жаловались в Москве, имел одни из самых высоких показателей на протяжении действия "зерновой инициативы".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Миллер добавил, что Соединенные Штаты продолжат разъяснять остальному миру, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения, а также за бомбардировку украинских портов и зерновой инфраструктуры.
"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на РФ", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.
В то же время, он отметил, что в Вашингтоне пока не видят никаких признаков готовности Кремля возобновить свое участие в инициативе.
Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?
17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.
Разведка Великобритании сообщила 26 июля, что после этого Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.
В тот же день украинский Military Media Center проинформировал, что вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, россияне отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. По данным центра, оккупанты практикуют поражение гражданских суден, которые будут направляться в и из портов Украины.
Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области. Только за девять дней оккупанты уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия.
Как писало Financial Times, также РФ продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, которые нуждаются в нем.