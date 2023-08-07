В США обещают продолжить давление на Россию, чтобы вернуть ее к "зерновому соглашению"

Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Кремль, чтобы РФ возобновила участие в Черноморской зерновой инициативе. Пока признаков того, что Россия готова вернуться к этому соглашению, нет.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Укринформ"

"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", – отметил он.

По его словам, США не воспринимают оправдания российской стороны, которыми она объясняет свой выход из соглашения. Он подчеркнул, что экспорт российских удобрений и российского зерна, на что жаловались в Москве, имел одни из самых высоких показателей на протяжении действия "зерновой инициативы".

Миллер добавил, что Соединенные Штаты продолжат разъяснять остальному миру, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения, а также за бомбардировку украинских портов и зерновой инфраструктуры.

"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на РФ", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

В то же время, он отметил, что в Вашингтоне пока не видят никаких признаков готовности Кремля возобновить свое участие в инициативе.

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?

17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Разведка Великобритании сообщила 26 июля, что после этого Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.

В тот же день украинский Military Media Center проинформировал, что вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, россияне отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. По данным центра, оккупанты практикуют поражение гражданских суден, которые будут направляться в и из портов Украины.

Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области. Только за девять дней оккупанты уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия.

Как писало Financial Times, также РФ продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, которые нуждаются в нем.