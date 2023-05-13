Зеленський прокоментував слова Трампа про здатність завершити війну за добу

Експрезидент США Дональд Трамп, який пообіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, не припинив її до повномасштабного вторгнення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що мав зустріч із Трампом, коли той ще був президентом США.

"Не було повномасштабного вторгнення, але була війна вже, агресія Росії, окупований Крим, окупована частина Донбасу. Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але, тим не менше, він не вирішив це питання", – висловився Зеленський.

При цьому очільник держави додав, що проблему ніхто не вирішив, зокрема й Нормандський формат: "Ніхто. Питання не в Трампі".

На думку Зеленського, через невирішеність ситуації, президент РФ Володимир Путін отримав сигнал, що "можна так, трішечки треба почекати, і можна піти далі", що диктатор і зробив.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що в разі його переобрання у 2024 році на посаду президента США, він врегулює війну Росії проти України. За словами Трампа, він би зустрівся з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

"У них обох є слабкі сторони, і вони обидва мають сильні сторони, і протягом 24 годин ця війна буде завершена", – сказав ексочільник США.