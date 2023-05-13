Зеленский прокомментировал слова Трампа о способности завершить войну за сутки

Экс-президент США Дональд Трамп, который пообещал закончить войну России против Украины за 24 часа, не прекратил ее до полномасштабного вторжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что встречался с Трампом, когда тот еще был президентом США.

"Не было полномасштабного вторжения, но была уже война, агрессия России, оккупированный Крым, оккупированная часть Донбасса. Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но, тем не менее, он не решил этот вопрос", – высказался Зеленский.

При этом глава государства добавил, что проблему никто не решил, в том числе и Нормандский формат: "Никто. Вопрос не в Трампе".

По мнению Зеленского, из-за нерешенности ситуации президент РФ Владимир Путин получил сигнал, что "можно так, немного надо подождать, и можно пойти дальше", что диктатор и сделал.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в случае его переизбрания в 2024 году на пост президента США, он урегулирует войну России против Украины. По словам Трампа, он встретился бы с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"У них обоих есть слабые стороны, и они оба имеют сильные стороны, и в течение 24 часов эта война будет завершена", – сказал экс-глава США.