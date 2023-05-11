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Политика
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Трамп отказался называть Путина военным преступником и заявил, что завершил бы войну в Украине за 24 часа

Дональд Трамп утверждает, что Владимир Путин «совершил ошибку», напав на Украину
Дональд Трамп утверждает, что Владимир Путин «совершил ошибку», напав на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нападение на Украину ошибкой лидера-страны-агрессора РФ Владимира Путина, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может помешать переговорам с Россией.

Об этом пишет CNN.

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы остановить войну. Люди схватят его и казнят, он будет бороться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах", – заявил Трамп.

Он отметил, что этот вопрос не стоит сейчас выносить на обсуждение.

Экспрезидент США также отметил, что считает, что "Путин совершил ошибку".

"Его ошибка заключалась в том, что он вторгся в Украину. Он бы никогда не сделал это, будь я президентом", - отметил Трамп.

Он убежден, что войны не было бы, будь он снова главой Белого дома.

"Если я буду президентом, я урегулирую эту войну за один день, 24 часа", - сказал Трамп, добавив, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

"У них у обоих есть слабые стороны, и они оба имеют сильные стороны, и в течение 24 часов эта война будет завершена", - сказал Трамп.

В то же время, он уклонился от прямого ответа на вопрос, поддержал бы он дальнейшую помощь Украине, если бы снова стал президентом.

По мнению Трампа, Белый дом уже предоставил Украине достаточно оружия, а Евросоюз должен больше выделять денег и военной помощи, чем Соединенные Штаты.

Ранее в Вашингтоне ответили на призывы некоторых американских политиков снизить поддержку Украины. Там заявили, что продолжат уделять непосредственное внимание поддержке Украины и защищать ценности свободы, поскольку это отвечает интересам национальной безопасности США.

Автор:
Светлана Манько