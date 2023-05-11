Трамп отказался называть Путина военным преступником и заявил, что завершил бы войну в Украине за 24 часа

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нападение на Украину ошибкой лидера-страны-агрессора РФ Владимира Путина, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может помешать переговорам с Россией.

Об этом пишет CNN.

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы остановить войну. Люди схватят его и казнят, он будет бороться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах", – заявил Трамп.

Он отметил, что этот вопрос не стоит сейчас выносить на обсуждение.

Экспрезидент США также отметил, что считает, что "Путин совершил ошибку".

"Его ошибка заключалась в том, что он вторгся в Украину. Он бы никогда не сделал это, будь я президентом", - отметил Трамп.

Он убежден, что войны не было бы, будь он снова главой Белого дома.

"Если я буду президентом, я урегулирую эту войну за один день, 24 часа", - сказал Трамп, добавив, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

"У них у обоих есть слабые стороны, и они оба имеют сильные стороны, и в течение 24 часов эта война будет завершена", - сказал Трамп.

В то же время, он уклонился от прямого ответа на вопрос, поддержал бы он дальнейшую помощь Украине, если бы снова стал президентом.

По мнению Трампа, Белый дом уже предоставил Украине достаточно оружия, а Евросоюз должен больше выделять денег и военной помощи, чем Соединенные Штаты.

Ранее в Вашингтоне ответили на призывы некоторых американских политиков снизить поддержку Украины. Там заявили, что продолжат уделять непосредственное внимание поддержке Украины и защищать ценности свободы, поскольку это отвечает интересам национальной безопасности США.