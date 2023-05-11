Трамп відмовився називати Путіна воєнним злочинцем та заявив, що завершив би війну в Україні за 24 години

Колишній президент США Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою лідера-країни-агресора РФ Володимира Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

Про це пише CNN.

"Якщо ви скажете, що він військовий злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоб зупинити війну. Люди схоплять його і стратять, він буде боротися набагато сильніше, ніж за інших обставин", - заявив Трамп.

Він зазначив, що це питання не варто зараз виносити на обговорення.

Експрезидент США також зазначив, що вважає, що "Путін зробив помилку".

"Його помилка полягала в тому, що він вторгся в Україну. Він би ніколи не зробив це, якби я був президентом", - зауважив Трамп.

Він переконаний, що війни не було б, якби він був знову очільником Білого дому.

"Якщо я буду президентом, я врегулюю цю війну за один день, 24 години", — сказав Трамп, додавши, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і Путіним.

"У них обох є слабкі сторони, і вони обидва мають сильні сторони, і протягом 24 годин ця війна буде завершена", — сказав Трамп.

Водночас, він ухилився від прямої відповіді на запитання, чи підтримав би він подальшу допомогу Україні, якщо знову став би президентом.

На думку Трампа, Білий дім вже надав Україні достатньо зброї, а Євросоюз має більше виділяти грошей та військової допомоги, ніж Сполучені Штати.

Раніше у Вашингтоні відповіли на заклики деяких американських політиків зменшити підтримку України. Там заявили, що продовжать приділяти безпосередню увагу підтримці України та захищати цінності свободи, оскільки це відповідає інтересам національної безпеки США.