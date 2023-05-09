Трампа визнали винним у сексуальному насильстві

Журі присяжних визнало експрезидента США Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві та наклепі щодо письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл. Про це повідомляє CNN.

Суд установив, що Трамп вчинив вчинив сексуальне насильство щодо Керролл навесні 1996 року в роздягальні універмагу. Позов щодо наклепу стосується заяви колишнього президента США в 2022 році, коли він спростовував звинувачення.

Трамп має виплатити Керролл близько 5 млн доларів компенсації: 2 млн доларів – за позовом про завдання побоїв і майже 3 млн доларів – в рамках доведення наклепу.

Письменниця подала до суду на Трампа за побиття, стверджуючи, що його поведінка кваліфікується як сексуальний злочин, оскільки це було зґвалтуванням, сексуальним насильством або насильницькими дотиками. Присяжні не встановили, що Керолл довела факт зґвалтування, однак визнали вчинення сексуального насильства Трампом, що дозволило Керолл отримати компенсацію за позовом про відшкодування збитків.