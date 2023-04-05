Трампу загрожує максимальний термін ув'язнення у 136 років

Обвинувачення, пред'явлені колишньому президенту США Дональду Трампу передбачають максимальне покарання у вигляді 136 років ув'язнення, хоча фактичне покарання, швидше за все, буде набагато меншим, ніж це, якщо його засудять за будь-яким або всіма пунктами.

Колишній президент Дональд Трамп у вівторок у Нью-Йорку не визнав себе винним за звинуваченнями у фальсифікації ділових записів першого ступеня, повідомляє телеканал FoxNews.

Повідомляється, що фальсифікація ділової документації є кримінальним правопорушенням у Нью-Йорку і досягає рівня покарання з максимальним чотирирічним ув’язненням. Трамп доклав чимало зусиль, щоб приховати свої правопорушення. Загалом у нью-йоркських ділових записах було зроблено 34 неправдиві записи, тому і термін арешту становить 136 років.

"По-перше, закон про вибори штату Нью-Йорк визнає злочином змову з метою просування кандидата незаконними засобами. Далі я вказав низку незаконних засобів, включаючи додаткові неправдиві заяви, включаючи заяви, які планувалося надати податковим органам. Я також звернув увагу на обмеження федерального закону про вибори щодо лімітів внесків", - розповів окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегга.

Обвинувачення висунуте Трампу за кожним фактом незаконної виплати, здійсненої через його бізнес-імперію Trump Organization – тобто в тих виплатах, коли оплата одній людині здійснювалась кількома траншами, кожна з них фіксувалась як окремий пункт обвинувачення.

Нагадаємо, 45-ий президент США Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Мангеттена, де його формально заарештували й помістили під варту перед судом.