У США заарештували Дональда Трампа (ВІДЕО)

45-ий президент США Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена, де його формально заарештували й помістили під варту перед судом.

Про це повідомляє CNN.

Як очікується, у нього візьмуть відбитки пальців, а далі доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.

Арешт вважається формальним, адже Трампу не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM — CNN (@CNN) April 4, 2023

Станом на 21.40 (по Києву) за інформацією CNN, Трамп вже увійшов до зали суду в Нью-Йорку, де йому мають пред’явити обвинувачення.

Happening Now: Donald Trump — the first former president in history to face criminal charges — has entered a New York courtroom to be arraigned and is expected to plead not guilty https://t.co/Xx3h8zWVB8 pic.twitter.com/GPWgFV80rp — CNN (@CNN) April 4, 2023

Нагадаємо, Трампу висунули звинувачення за більш ніж 30 пунктами, пов’язаними з фінансовими та бізнес-махінаціями.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Сам Трамп заявив, що вважає кримінальне звинувачення суду присяжних Манхеттена політичним переслідуванням, а адвокат Трампа Аліна Хабба заявила, що він є жертвою корумпованої і спотвореної версії американської системи правосуддя та історії.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Крім того, відомо, що Трампа також можуть притягнути до відповідальності за участь або можливу організацію захоплення Капітолію США 6 січня 2021 натовпом його прихильників, які протестували проти перемоги на виборах Джо Байдена.