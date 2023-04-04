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У США заарештували Дональда Трампа (ВІДЕО)
45-ий президент США Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена, де його формально заарештували й помістили під варту перед судом.
Про це повідомляє CNN.
Як очікується, у нього візьмуть відбитки пальців, а далі доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.
Арешт вважається формальним, адже Трампу не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Станом на 21.40 (по Києву) за інформацією CNN, Трамп вже увійшов до зали суду в Нью-Йорку, де йому мають пред’явити обвинувачення.
Нагадаємо, Трампу висунули звинувачення за більш ніж 30 пунктами, пов’язаними з фінансовими та бізнес-махінаціями.
Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.
Сам Трамп заявив, що вважає кримінальне звинувачення суду присяжних Манхеттена політичним переслідуванням, а адвокат Трампа Аліна Хабба заявила, що він є жертвою корумпованої і спотвореної версії американської системи правосуддя та історії.
Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.
Крім того, відомо, що Трампа також можуть притягнути до відповідальності за участь або можливу організацію захоплення Капітолію США 6 січня 2021 натовпом його прихильників, які протестували проти перемоги на виборах Джо Байдена.