Вперше в історії: в США Трампу висунули звинувачення

Велике журі присяжних у суді Нью-Йорка висунуло обвинувачення 45-му президенту США Дональду Трампу у прихованні фінансових операцій, які, за версією слідства, він здійснював під час президентської кампанії 2016 року, щоб приховати інформацію про позашлюбні сексуальні стосунки.

Про це повідомляє CNN.

Таким чином він став першим колишнім президентом США, якому висунули кримінальні звинувачення. За інформацією слідства Трамп виплачував гроші порнозірці Стормі Деніелс.

Зауважимо, що конкретні звинувачення поки невідомі, оскільки обвинувальний акт залишається закритим.

Трамп вже заявив, що він "не визнає свою провину", і дав зрозуміти, що не вийде з президентських перегонів у 2024 році. Він звинуватив демократі у спробі знизити його шанси на перемогу.

"Це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії", — сказав він 45-й президент США.

Невдовзі після цього Трамп звернувся до прихильників з проханням надати гроші на юридичний захист. За даними своєї кампанії, він зібрав понад $2 млн, оскільки ще 18 березня він почаві заявляти, що планують арештувати.

Крім того, відомо, що Трампа також можуть притягнути до відповідальності за участь або можливу організацію захоплення Капітолію США 6 січня 2021 натовпом його прихильників, які протестували проти перемоги на виборах Джо Байдена.

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