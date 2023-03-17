YouTube розбанив акаунт Трампа після двох років блокування

Відеохостинг YouTube відновив акаунт 45-го президента США Дональда Трампа після двох років блокування. Раніше Трампа розбанила Meta, якій належать Facebook та Instagram, а також Twitter.

Про це повідомляє BBC.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, канал Дональда Трампа більше не обмежений і може завантажувати новий контент", - йдеться у заяві YouTube.

У відеохостингу пояснили, що акаунт розблокували, щоб дати виборцям почути думки головних кандидатів напередодні президентських виборів у США. Однак усі правила площадки поширюватимуть на канал Трампа, як і на інші облікові записи.

BBC зазначає, що колишній президент США має понад 2,6 мільйона підписників на YouTube.

"Але, незважаючи на кількість його слідкувачів, немає ніякої гарантії, що Трамп повернеться до розміщення відео на YouTube", - пише видання.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2022 року власник Twitter Ілон Маск розблокував обліковий запис експрезидента США Дональда Трампа. Компанія Meta відновила акаунти Трампа у Facebook та Instagram у лютому цього року.

Провідні соцмережі заблокували акаунти Дональда Трампа за підбурювання до насильства після штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Через декілька місяців після заборони Трамп запустив власну соціальну мережу - Truth Social.