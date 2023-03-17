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ІТ та Телеком
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TikTok під забороною: ще одна країна вводить обмеження на використання додатку

TikTok під забороною: ще одна країна вводить обмеження на використання додатку
У Новій Зеландії TikTok буде заборонено на всіх пристроях державних службовців до кінця березня. Фото: gettyimages

Нова Зеландія заявила, що заборонить TikTok на державних пристроях через проблеми кібербезпеки, ставши ще однією країною, яка обмежила використання програми для обміну відео.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що у всьому світі зростає занепокоєння з приводу того, що китайський уряд може отримати доступ до даних про місцезнаходження та контакти користувачів через ByteDance, китайську материнську компанію TikTok.

У Новій Зеландії TikTok буде заборонено на всіх пристроях державних службовців до кінця березня.

Керівник парламентської служби Рафаель Гонсалес-Монтеро повідомив в електронному листі Reuters, що рішення було прийнято після порад експертів з кібербезпеки та обговорень в уряді та з іншими країнами.

"На підставі цієї інформації Служба визначила, що ризики є неприйнятними в нинішньому парламентському середовищі Нової Зеландії", — сказав він.

Своєю чергою TikTok продовжує наполягати на тому, що нещодавні заборони засновані на "фундаментальних помилках і зумовлені ширшою геополітикою", додавши, що він витратив понад 1,5 мільярда доларів на суворі зусилля з безпеки даних і відкидає звинувачення у шпигунстві.

Зауважимо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, ЄврокомісіїДаніїБельгіїКанади та США.

Наразі Велика Британія заявила, що планує заборонити TikTok на урядових пристроях.

Нагадаємо, адміністрація американського президента Джо Байдена вимагає, щоб китайські власники TikTok продали свої частки у популярному застосунку, інакше соцмережа може зіткнутися з забороною у США.

Автор:
Світлана Манько