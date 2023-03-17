TikTok под запретом: еще одна страна вводит ограничения на использование приложения

Новая Зеландия заявила, что запретит TikTok на государственных устройствах из-за проблем с кибербезопасностью, став еще одной страной, которая ограничила использование программы для обмена видео.

Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что во всем мире растет обеспокоенность по поводу того, что китайское правительство может получить доступ к данным о местонахождении и контактах пользователей через ByteDance, китайскую материнскую компанию TikTok.

В Новой Зеландии TikTok будет запрещен на всех устройствах государственных служащих до конца марта.

Руководитель парламентской службы Рафаэль Гонсалес-Монтеро сообщил в электронном письме Reuters, что решение было принято после советов экспертов по кибербезопасности и обсуждениям в правительстве и с другими странами.

"На основании этой информации Служба определила, что риски неприемлемы в нынешней парламентской среде Новой Зеландии", - сказал он.

В свою очередь TikTok продолжает настаивать на том, что недавние запреты основаны на "фундаментальных ошибках и обусловлены более широкой геополитикой", добавив, что он потратил более 1,5 миллиарда долларов на строгие усилия по безопасности данных и отвергает обвинения в шпионаже.

Заметим, что в последнее время ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью.

Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США .

В настоящее время Великобритания заявила, что планирует запретить TikTok на правительственных устройствах.

Напомним, администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в популярном приложении, иначе соцсеть может столкнуться с запретом в США.