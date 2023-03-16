У США можуть заборонити TikTok: що вимагають від китайських власників

Адміністрація американського президента Джо Байдена вимагає, щоб китайські власники TikTok продали свої частки у популярному застосунку, інакше соцмережа може зіткнутися з забороною у США.

Про повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії TikTok.

У США побоюються, що дані американських користувачів TikTok можуть бути передані уряду Китаю.

Зазначається, що TikTok, що належить компанії ByteDance, має понад 100 мільйонів користувачів у США.

Це перший випадок, коли за адміністрації президента Джо Байдена виникла загроза потенційної заборони TikTok. Експрезидент США Дональд Трамп також намагався заборонити TikTok у 2020 році, але це рішення було заблоковано американськими судами.

У компанії TikTok повідомили, що нещодавно отримали повідомлення від Комітету з іноземних інвестицій в США. У комітеті вимагають, щоб китайські власники застосунку продали свої акції, інакше компанія зіткнеться з можливою його забороною в США.

У компанії ByteDance повідомили, що 60% її акцій належать міжнародним інвесторам, 20% - працівникам і 20% - засновникам.

Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

Однак у Штатах можуть повністю заборонити програму. Нещодавно американські сенатори представили законопроєкт, який дозволить уряду регулювати іноземні технології, зокрема, й TikTok. А в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.

Як повідомляє Bloomberg, керівництво TikTok обговорює можливість відділення від своєї китайської материнської компанії ByteDance, щоб сприяти усуненню занепокоєнь влади США щодо ризиків для національної безпеки.