В США могут запретить TikTok: что требуют от китайских владельцев

Администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в популярном приложении, иначе соцсеть может столкнуться с запретом в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании TikTok.

В США опасаются, что данные американских пользователей TikTok могут быть переданы правительству Китая.

Отмечается, что TikTok, который принадлежит компании ByteDance, имеет более 100 миллионов пользователей в США.

Это первый случай, когда при администрации президента Джо Байдена возникла угроза потенциального запрета TikTok. Экс-президент США Дональд Трамп также пытался запретить TikTok в 2020 году, но это решение было заблокировано американскими судами.

В компании TikTok сообщили, что недавно получили уведомления от Комитета по иностранным инвестициям в США. В комитете требуют, чтобы китайские владельцы приложения продали свои акции, иначе компания столкнется с возможным его запретом в США.

В компании ByteDance сообщили, что 60% ее акций принадлежат международным инвесторам, 20% – работникам и 20% – учредителям.

Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США.

Однако в Штатах могут полностью запретить программу. Недавно американские сенаторы представили законопроект, позволяющий правительству регулировать иностранные технологии, в частности, и TikTok. А в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.

Как сообщает Bloomberg, руководство TikTok обсуждает возможность отделения от своей китайской материнской компании ByteDance, чтобы способствовать устранению обеспокоенности властей США относительно рисков для национальной безопасности.