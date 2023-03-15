В еще одной стране чиновникам могут запретить пользоваться TikTok: где именно

Великобритания может вслед за США и Канадой запретить TikTok на правительственных устройствах.

Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак, пишет The Guardian.

Он подчеркнул, что предпримет "любые необходимые шаги" для защиты безопасности Британии.

Премьер отметил, что Великобритания "наблюдает за тем, что делают союзники" после решения других стран удалить TikTok с правительственных телефонов на фоне опасений по поводу связей этой социальной сети с Китаем. Европейская комиссия и Европейский парламент также запретили TikTok на служебных устройствах.

Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США.

Однако в Штатах могут полностью запретить программу. Недавно американские сенаторы представили законопроект, позволяющий правительству регулировать иностранные технологии, в частности, и TikTok. А в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.

Как сообщает Bloomberg, руководство TikTok обсуждает возможность отделения от своей китайской материнской компании ByteDance, чтобы способствовать устранению обеспокоенности властей США относительно рисков для национальной безопасности.