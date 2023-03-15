У ще одній країні урядовцям можуть заборонити користуватись TikTok: де саме

Велика Британія може слідом за США та Канадою заборонити TikTok на урядових пристроях.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак, пише The Guardian.

Він наголосив, що зробить "будь-які необхідні кроки" для захисту безпеки Британії.

Прем'єр наголосив, що Велика Британія "спостерігає за тим, що роблять союзники" після рішення інших країн видалити TikTok з урядових телефонів на тлі побоювань щодо зв'язків цієї соціальної мережі з Китаєм. Європейська комісія та Європейський парламент також заборонили TikTok на службових пристроях.

Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

Однак у Штатах можуть повністю заборонити програму. Нещодавно американські сенатори представили законопроєкт, який дозволить уряду регулювати іноземні технології, зокрема, й TikTok. А в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.

Як повідомляє Bloomberg, керівництво TikTok обговорює можливість відділення від своєї китайської материнської компанії ByteDance, щоб сприяти усуненню занепокоєнь влади США щодо ризиків для національної безпеки.