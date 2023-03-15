TikTok розглядає можливість відокремлення від материнської компанії: хоче уникнути заборони в США

Керівництво TikTok обговорює можливість відділення від своєї китайської материнської компанії ByteDance, щоб сприяти усуненню занепокоєнь влади США щодо ризиків для національної безпеки. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами джерел видання, такий крок вважається крайнім заходом, до якого слід вдаватися лише в тому випадку, якщо існуюча пропозиція TikTok для представників національної безпеки США не буде схвалена. Однак навіть на цю операцію має погодитися влада Китаю.

Минулого року TikTok, якого перевіряє Комітет із іноземних інвестицій у США (CFIUS), оголосив про "Проєкт Техас" – пропозицію залучити американського технологічного гіганта Oracle для розміщення даних користувачів США та перегляду його програмного забезпечення, а також призначити схвалену урядом наглядову раду з трьох осіб. Багато кроків щодо цього уже здійснюються.

Але CFIUS застопорився в процесі перевірки, через що TikTok не впевнений, чи буде його планів достатньо для продовження роботи в США. За даними співрозмовників Bloomberg, члени комітету з Міністерства юстиції США не бажали прийняти пропозицію TikTok.

"Ані заборона TikTok, ані відчуження TikTok від ByteDance не сприяють вирішенню проблем національної безпеки щодо передачі даних. У рамках "Проєкту Техас" дані TikTok для наших користувачів у США підтримуватимуться за значно вищими стандартами безпеки порівняно з будь-якою американською компанією", – сказала представниця TikTok Брук Оберветтер.

TikTok також стикається зі шквалом законопроєктів у Конгресі США, деякі з яких передбачають відокремлення компанії. Законодавці вимагають заборонити додаток для обміну відео або продати його.

Головного виконавчого директора TikTok Шоу Чу наступного тижня попросили дати свідчення перед комітетом Палати представників США щодо конфіденційності даних і методів безпеки програми, а також про відносини компанії з Комуністичною партією Китаю.

Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

Однак у Штатах можуть повністю заборонити програму. Нещодавно американські сенатори представили законопроєкт, який дозволить уряду регулювати іноземні технології, зокрема, й TikTok. А в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.