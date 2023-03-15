TikTok рассматривает возможность отделения от материнской компании: хочет избежать запрета в США

Руководство TikTok обсуждает возможность отделения от своей китайской материнской компании ByteDance, чтобы способствовать устранению обеспокоенности властей США относительно рисков для национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам источников издания, такой шаг считается крайней мерой, к которой следует прибегать только в том случае, если существующее предложение TikTok для представителей национальной безопасности США не будет одобрено. Однако даже на эту операцию должны согласиться власти Китая.

В прошлом году TikTok, проверяемый Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS), объявил о "Проекте Техас" - предложении привлечь американского технологического гиганта Oracle для размещения данных пользователей США и просмотра программного обеспечения, а также назначить одобренный правительством наблюдательный совет из трех лиц. Многие шаги касательно этого уже предпринимаются.

Но CFIUS застопорился в процессе проверки, поэтому TikTok не уверен, будет ли его планов достаточно для продолжения работы в США. По данным собеседников Bloomberg, члены комитета Министерства юстиции США не желали принять предложение TikTok.

"Ни запрет TikTok, ни отчуждение TikTok от ByteDance не способствуют решению проблем национальной безопасности по передаче данных. В рамках "Проекта Техас" данные TikTok для наших пользователей в США будут поддерживаться по более высоким стандартам безопасности по сравнению с любой американской компанией", - сказала представительTikTok Брук Оберветтер.

TikTok также сталкивается со шквалом законопроектов в Конгрессе США, некоторые из которых предполагают отделение компании. Законодатели требуют запретить приложение для обмена видео или продать его.

Главного исполнительного директора TikTok Шоу Чу на следующей неделе попросили дать показания перед комитетом Палаты представителей США относительно конфиденциальности данных и методов безопасности программы, а также об отношениях компании с Коммунистической партией Китая.

Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США.

Однако в Штатах могут полностью запретить программу. Недавно американские сенаторы представили законопроект, позволяющий правительству регулировать иностранные технологии, в частности, и TikTok. А в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.