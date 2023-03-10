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Чиновникам Бельгии запретили пользоваться TikTok на служебных телефонах
Совет национальной безопасности Бельгии запретил использование TikTok на рабочих телефонах чиновников. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что запрет базируется на анализе рисков, проведенных бельгийскими спецслужбами, и рекомендациях национального центра кибербезопасности. Запрет выдан на шесть месяцев, после чего бельгийские власти проведут переоценку указания.
Чиновники, пользующиеся личными телефонами, не столкнутся с жесткими ограничениями, однако власти рекомендуют им не устанавливать TikTok. Кроме того, Совет нацбезопасности Бельгии призвал региональные и местные органы власти к подобному запрету, а также просит бельгийский орган по защите данных изучить политику конфиденциальности приложения.
"Мы не можем быть наивными: TikTok - это китайская компания, которая имеет полномочия сотрудничать с китайскими спецслужбами", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еще накануне принятия запрета IТ-агентство правительства Фландрии, северного региона Бельгии, уже решило заблокировать доступ к TikTok для всех государственных служб, использующих централизованные IT-сервисы и правительственную сеть.
Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Канады и США.
При этом в Штатах могут полностью запретить приложение. Американские сенаторы представили законопроект, который позволит правительству регулировать иностранные технологии, в том числе и TikTok. А в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.