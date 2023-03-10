Чиновникам Бельгии запретили пользоваться TikTok на служебных телефонах

Совет национальной безопасности Бельгии запретил использование TikTok на рабочих телефонах чиновников. Об этом сообщает Politico.

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Отмечается, что запрет базируется на анализе рисков, проведенных бельгийскими спецслужбами, и рекомендациях национального центра кибербезопасности. Запрет выдан на шесть месяцев, после чего бельгийские власти проведут переоценку указания.

Чиновники, пользующиеся личными телефонами, не столкнутся с жесткими ограничениями, однако власти рекомендуют им не устанавливать TikTok. Кроме того, Совет нацбезопасности Бельгии призвал региональные и местные органы власти к подобному запрету, а также просит бельгийский орган по защите данных изучить политику конфиденциальности приложения.

"Мы не можем быть наивными: TikTok - это китайская компания, которая имеет полномочия сотрудничать с китайскими спецслужбами", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

Еще накануне принятия запрета IТ-агентство правительства Фландрии, северного региона Бельгии, уже решило заблокировать доступ к TikTok для всех государственных служб, использующих централизованные IT-сервисы и правительственную сеть.

Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Канады и США.

При этом в Штатах могут полностью запретить приложение. Американские сенаторы представили законопроект, который позволит правительству регулировать иностранные технологии, в том числе и TikTok. А в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.