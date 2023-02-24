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Еврокомиссии запретила сотрудникам пользоваться TikTok: какие причины
Два крупнейших политических института Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности, что свидетельствует о росте беспокойства по поводу китайского приложения для обмена короткими видео и данных его пользователей.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что TikTok, принадлежащий китайской фирме ByteDance, находится под пристальным вниманием правительств и регуляторов из-за опасений, что правительство Китая может использовать это приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.
Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон сообщил о таком запрете для сотрудников Европейской комиссии. В то же время он отказался подтвердить, сталкивались ли они с какими-либо инцидентами, связанными с использованием TikTok.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Исполнительная комиссия ЕС заявила, что решение будет касаться рабочих и личных телефонов и устройств.
"Чтобы повысить свою кибербезопасность, Совет корпоративного управления Комиссии решил приостановить использование программы TikTok на своих корпоративных устройствах и персональных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств Комиссии", — говорится в заявлении.
"Эта мера направлена на защиту Комиссии от угроз кибербезопасности и действий, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду Комиссии", - добавили в нем.
В свою очередь, в Tiktok заявили, что разочарованы и удивлены тем, что Еврокомиссия не обратилась к нему то того, как ввела запрет.
Представитель TikTok сказал, что Еврокомиссия не дала никаких объяснений своему решению.
"Мы считаем, что эта приостановка ошибочна и основана на фундаментальных неправильных представлениях. Мы связались с Комиссией, чтобы исправить ситуацию и объяснить, как мы защищаем данные 125 миллионов человек во всем ЕС, которые посещают TikTok ежемесячно", — сказал представитель компании.
По его словам, соответствующие службы также отслеживают и оценивают все возможные утечки данных, связанные с приложением, и будут рассматривать оценку Европейской комиссии перед тем, как сформулировать рекомендации властям Европейского парламента.
Отметим, TikTok, материнской компанией которого является китайская компания ByteDance, уже сталкивается с запретом в США.
Так, Сенат США 14 декабря принял законопроект, запрещающий чиновникам использовать китайскую программу для обмена короткими видео TikTok на государственных телефонах и устройствах.
Сейчас в США планируется полностью запретить TikTok. Сенатор от республиканской партии Джош Хоули заявил, что представит соответствующий законопроект уже в ближайшее время.