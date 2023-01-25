У США планують повністю заборонити TikTok

Сенатор від республіканської партії Джош Хоулі представить законопроект про заборону програми для коротких відео TikTok у Сполучених Штатах.

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Про це пише Reuters.

"TikTok — це чорні двері Китаю в життя американців. Він загрожує конфіденційності наших дітей, а також їх психічному здоров’ю", — зазначив Хоулі.

Він додав, що незабаром буде представлений законопроект, яке заборонить використання TikTok по всій країні.

У свою чергу, у заяві TikTok наголошується, що сенатор Хоулі обрав неправильний підхід.

"Заклик сенатора Хоулі до повної заборони TikTok використовує частковий підхід до національної безпеки та частковий підхід до широких галузевих питань, таких як безпека даних, конфіденційність і шкода в Інтернеті", — сказала прес-секретар компанії Брук Оберветтер.

Вона додала, що в компанії сподіваються, що сенатор зосередить свою енергію на цілісному вирішенні проблем, а не прикидатиметься, що заборона однієї служби "зробить американців більш безпечними".

TikTok, материнською компанією якого є китайська компанія ByteDance, вже стикається з забороною в США.

Так, Сенат США 14 грудня ухвалив законопроект, який забороняє чиновникам використовувати китайську програму для обміну короткими відео TikTok на державних телефонах і пристроях.

Багато федеральних відомств, включаючи Міністерство оборони, Національної Безпеки та Державний департамент, вже заборонили TikTok на державних пристроях. У 2020 році тодішній президент США Дональд Трамп спробував заборонити TikTok, але програв низку судових баталій.

Тим часом TikTok стає все популярнішим в Україні та входить в ТОП-25 сайтів за відвідуваністю.