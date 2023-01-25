В США планируют полностью запретить TikTok

Сенатор от республиканской партии Джош Хоули представит законопроект о запрещении программы для коротких видео TikTok в Соединенных Штатах.

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Об этом пишет Reuters.

"TikTok - это черная дверь Китая в жизнь американцев. Он угрожает конфиденциальности наших детей, а также их психическому здоровью", - отметил Хоули.

Он добавил, что в скором времени будет представлен законопроект о запрете использования TikTok по всей стране.

В свою очередь, в заявлении TikTok отмечается, что сенатор Хоули избрал неправильный подход.

"Призыв сенатора Хоули к полному запрету TikTok использует частичный подход к национальной безопасности и частичный подход к широким отраслевым вопросам, таким как безопасность данных и конфиденциальность", - сказала пресс-секретарь компании Брук Оберветтер.

Она добавила, что в компании надеются, что сенатор сосредоточит свою энергию на целостном решении проблем, а не будет притворятся, что запрет одной службы "сделает американцев более безопасными".

Отметим, TikTok, материнская компания которого является китайской компанией ByteDance, уже сталкивается с запретом в США.

Так, Сенат США 14 декабря принял законопроект, запрещающий чиновникам использовать китайскую программу для обмена короткими видео TikTok на государственных телефонах и устройствах.

Многие федеральные ведомства, включая Министерство обороны, Национальную Безопасность и Государственный департамент, уже запретили TikTok на государственных устройствах.

В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп попытался запретить TikTok, но проиграл ряд судебных баталий.

Тем временем TikTok становится все популярнее в Украине и входит в ТОП-25 сайтов по посещаемости .