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TikTok вперше потрапив у топ найпопулярніших сайтів України
У липні серед українців дещо знизився інтерес до ecommerce майданчиків — Olx.ua та Rozetka.com.ua, Prom.ua та Epicentrk.ua втратили в охопленні попри приріст впродовж минулих місяців. Водночас Tiktok.com у липні подолав 9 позицій та вперше увійшов в ТОП-25 сайтів.
Про це свідчать дані проєкту Kantar CMeter.
Натомість відбулися зміни активності користувачів в соціальних мережах та месенджерах. Facebook.com вперше з початку 2022 року повернувся на третю позицію в рейтингу найпопулярніших сайтів. Instagram.com з невеликою різницею в охопленні обігнав Telegram.org, посунувши месенджер на 10-ту сходинку.
Водночас Tiktok.com у липні подолав 9 позицій та вперше увійшов в ТОП-25 сайтів. Тож сервісу для створення та перегляду коротких відео вдалося здобути прихильність й серед користувачів десктопних пристроїв.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зміни тарифів на газ та тепло підвищили інтерес до сервісу My.gas.ua, який опинився на 19-тій сходинці.
Перегляд фільмів залишається улюбленим та найбільш доступним наразі способом відпочинку для більшості українських інтернет-користувачів. Одразу три онлайн-кінотеатри ввійшли в ТОП-25: Kinogo.zone (18-та сходинка), Rezka.ag (22-га сходинка) та Filmix.ac (25-та сходинка).
Зазначимо, за словами Ірини Ворон, керівниці проєкту Kantar CMeter, результати дослідження свідчать, що українці поволі адаптуються до життя в умовах війни та повертаються до своєї звичної активності в інтернеті.