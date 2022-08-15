TikTok вперше потрапив у топ найпопулярніших сайтів України

У липні серед українців дещо знизився інтерес до ecommerce майданчиків — Olx.ua та Rozetka.com.ua, Prom.ua та Epicentrk.ua втратили в охопленні попри приріст впродовж минулих місяців. Водночас Tiktok.com у липні подолав 9 позицій та вперше увійшов в ТОП-25 сайтів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це свідчать дані проєкту Kantar CMeter.

Натомість відбулися зміни активності користувачів в соціальних мережах та месенджерах. Facebook.com вперше з початку 2022 року повернувся на третю позицію в рейтингу найпопулярніших сайтів. Instagram.com з невеликою різницею в охопленні обігнав Telegram.org, посунувши месенджер на 10-ту сходинку.

Водночас Tiktok.com у липні подолав 9 позицій та вперше увійшов в ТОП-25 сайтів. Тож сервісу для створення та перегляду коротких відео вдалося здобути прихильність й серед користувачів десктопних пристроїв.

Зміни тарифів на газ та тепло підвищили інтерес до сервісу My.gas.ua, який опинився на 19-тій сходинці.

Перегляд фільмів залишається улюбленим та найбільш доступним наразі способом відпочинку для більшості українських інтернет-користувачів. Одразу три онлайн-кінотеатри ввійшли в ТОП-25: Kinogo.zone (18-та сходинка), Rezka.ag (22-га сходинка) та Filmix.ac (25-та сходинка).

Зазначимо, за словами Ірини Ворон, керівниці проєкту Kantar CMeter, результати дослідження свідчать, що українці поволі адаптуються до життя в умовах війни та повертаються до своєї звичної активності в інтернеті.