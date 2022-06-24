Українці втомилися від новин, а Rozetka знову серед ТОП-5 сайтів в Україні

Українці поволі адаптуються до життя в умовах війни та повертаються до своєї звичної активності в інтернеті. У травні серед українців суттєво зменшився інтерес до новин та соціальних мереж.

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Про це свідчать дані проєкту Kantar CMeter.

У травні всі новинні ресурси, соціальні мережі й месенджери, представлені у рейтингу популярних сайтів України, втратили в охопленні.

Також вдвічі зменшилась середня частота контакту з сайтами новин в порівнянні з періодом початку російського повномасштабного вторгнення.

П’ятірка найпопулярніших новинних сайтів у травні: Tsn.ua (11-те місце), Pravda.com.ua (16-те місце), Unian.net (18-те місце), News.obozrevatel.com (20-те місце) та Ukrinform.ua (25-те місце).

Після недовгої перерви українці повернулися до онлайн-покупок, завдяки чому Rozetka.com.ua, Olx.ua, Prom.ua та Еpicentrk.ua покращили свої показники охоплення аудиторії. Rozetka.com.ua знову увійшов в ТОП-5 найпопулярніших сайтів.

Відновлення дистанційного навчання в освітніх закладах повернуло в топ25 одразу три навчальні ресурси – Naurok.com.ua (13-те місце), Znanija.com (17-те місце) та Vseosvita.ua (21-ше місце).

Зважаючи на ситуацію в країні українці активізувалися з пошуком роботи – Work.ua посів 24 місце в рейтингу.

Успішний випуск поштових марок вдвічі збільшив охоплення сайту Ukrposhta.ua (12% інтернет-користувачів у травні 2022), який хоч і не потрапив до топ25, але подолав 74 сходинки в рейтингу від березня 2022 (35-те місце проти 109-го місця).

За словами Ірини Ворон, керівниці проєкту Kantar CMeter, результати дослідження свідчать, що українці поволі адаптуються до життя в умовах війни та повертаються до своєї звичної активності в інтернеті.

"Після аномального стрибка у березні, коли українці не розуміли що станеться в подальші декілька годин, нині інтерес до новин скоротився. Дещо стабілізувалося користування Telegram, який також сприймається населенням як джерело отримання новин. Зараз українці поволі повертаються до звичної активності в інтернеті — онлайн-шопінгу, перевірки погоди, дистанційного навчання та пошуку роботи", — зазначила аналітикиня.