Украинцы устали от новостей, а Rozetka снова среди ТОП-5 сайтов в Украине

Украинцы постепенно адаптируются к жизни в условиях войны и возвращаются к своей привычной активности в интернете. В мае среди украинцев существенно уменьшился интерес к новостям и социальным сетям.

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Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter.

В мае все новостные ресурсы, социальные сети и мессенджеры, представленные в рейтинге популярных сайтов Украины, лишились охвата.

Также вдвое уменьшилась средняя частота контакта с новостными сайтами по сравнению с периодом начала российского полномасштабного вторжения.

Пятерка самых популярных новостных сайтов в мае: Tsn.ua (11-е место), Pravda.com.ua (16-е место), Unian.net (18-е место), News.obozrevatel.com (20-е место) и Ukrinform.ua (25 место).

После недолгого перерыва украинцы вернулись в онлайн-покупки, благодаря чему Rozetka.com.ua, Olx.ua, Prom.ua и Еpicentrk.ua улучшили свои показатели охвата аудитории. Rozetka.com.ua снова вошел в ТОП-5 самых популярных сайтов.

Восстановление дистанционного обучения в образовательных заведениях вернуло в топ25 сразу три учебных ресурса – Naurok.com.ua (13-е место), Znanija.com (17-е место) и Vseosvita.ua (21-е место).

Учитывая ситуацию в стране, украинцы активизировались с поиском работы – Work.ua занял 24 место в рейтинге.

Успешный выпуск почтовых марок вдвое увеличил охват сайта Ukrposhta.ua (12% интернет-пользователей в мае 2022), который хоть и не попал в ТОП-25, но преодолел 74 строчки в рейтинге с марта 2022 (35-е место вместо 109-го) .

По словам Ирины Ворон, руководитель проекта Kantar CMeter, результаты исследования свидетельствуют, что украинцы постепенно адаптируются к жизни в условиях войны и возвращаются к своей привычной активности в интернете.

"После аномального скачка в марте, когда украинцы не понимали, что произойдет в последующие несколько часов, сейчас интерес к новостям сократился. Несколько стабилизировалось пользование Telegram, который также воспринимается населением как источник получения новостей. Сейчас украинцы медленно возвращаются к привычной активности в интернете — онлайн- шопингу, проверки погоды, дистанционного обучения и поиска работы", - отметила аналитик.