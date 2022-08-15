TikTok впервые попал в топ самых популярных сайтов Украины

В июле среди украинцев несколько снизился интерес к ecommerce площадкам - Olx.ua и Rozetka.com.ua, Prom.ua и Epicentrk.ua потеряли в охвате, несмотря на прирост в течение прошлых месяцев. В то же время Tiktok.com в июле преодолел 9 позиций и впервые вошел в ТОП-25 сайтов.

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Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter.

В то же время произошли изменения активности пользователей в социальных сетях и мессенджерах.

Так, Facebook.com впервые с начала 2022 года вернулся на третью позицию в рейтинге популярнейших сайтов.

Instagram.com с небольшой разницей в охвате обогнал Telegram.org, сдвинув мессенджер на 10-е место.

В то же время Tiktok.com в июле преодолел 9 позиций и впервые вошел в ТОП-25 сайтов. Поэтому сервису для создания и просмотра коротких видео удалось привлечь и пользователей среди десктопных устройств.

Изменения тарифов на газ и тепло повысили интерес к сервису My.gas.ua, который разместился на 19-й строчке.

Просмотр фильмов остается любимым и наиболее доступным в настоящее время способом отдыха для большинства украинских интернет-пользователей. Сразу три онлайн-кинотеатра вошли в ТОП-25: Kinogo.zone (18-е место), Rezka.ag (22-е место) и Filmix.ac (25-е место).

Отметим, по словам Ирины Ворон, руководительницы проекта Kantar CMeter, результаты исследования свидетельствуют, что украинцы постепенно адаптируются к жизни в условиях войны и возвращаются к привычной активности в интернете.