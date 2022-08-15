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TikTok впервые попал в топ самых популярных сайтов Украины
В июле среди украинцев несколько снизился интерес к ecommerce площадкам - Olx.ua и Rozetka.com.ua, Prom.ua и Epicentrk.ua потеряли в охвате, несмотря на прирост в течение прошлых месяцев. В то же время Tiktok.com в июле преодолел 9 позиций и впервые вошел в ТОП-25 сайтов.
Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter.
В то же время произошли изменения активности пользователей в социальных сетях и мессенджерах.
Так, Facebook.com впервые с начала 2022 года вернулся на третью позицию в рейтинге популярнейших сайтов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Instagram.com с небольшой разницей в охвате обогнал Telegram.org, сдвинув мессенджер на 10-е место.
В то же время Tiktok.com в июле преодолел 9 позиций и впервые вошел в ТОП-25 сайтов. Поэтому сервису для создания и просмотра коротких видео удалось привлечь и пользователей среди десктопных устройств.
Изменения тарифов на газ и тепло повысили интерес к сервису My.gas.ua, который разместился на 19-й строчке.
Просмотр фильмов остается любимым и наиболее доступным в настоящее время способом отдыха для большинства украинских интернет-пользователей. Сразу три онлайн-кинотеатра вошли в ТОП-25: Kinogo.zone (18-е место), Rezka.ag (22-е место) и Filmix.ac (25-е место).
Отметим, по словам Ирины Ворон, руководительницы проекта Kantar CMeter, результаты исследования свидетельствуют, что украинцы постепенно адаптируются к жизни в условиях войны и возвращаются к привычной активности в интернете.