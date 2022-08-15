Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

TikTok впервые попал в топ самых популярных сайтов Украины

Фото: AFP

В июле среди украинцев несколько снизился интерес к ecommerce площадкам - Olx.ua и Rozetka.com.ua, Prom.ua и Epicentrk.ua потеряли в охвате, несмотря на прирост в течение прошлых месяцев. В то же время Tiktok.com в июле преодолел 9 позиций и впервые вошел в ТОП-25 сайтов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter.

В то же время произошли изменения активности пользователей в социальных сетях и мессенджерах.  

Так, Facebook.com впервые с начала 2022 года вернулся на третью позицию в рейтинге популярнейших сайтов.  

Instagram.com  с небольшой разницей в охвате обогнал  Telegram.org, сдвинув мессенджер на 10-е место.

В то же время Tiktok.com в июле преодолел 9 позиций и впервые вошел в ТОП-25 сайтов. Поэтому сервису для создания и просмотра коротких видео удалось привлечь и пользователей среди десктопных устройств.

Изменения тарифов на газ и тепло повысили интерес к сервису My.gas.ua, который разместился на 19-й строчке.

Просмотр фильмов остается любимым и наиболее доступным в настоящее время способом отдыха для большинства украинских интернет-пользователей. Сразу три онлайн-кинотеатра вошли в ТОП-25: Kinogo.zone   (18-е место),  Rezka.ag   (22-е место) и Filmix.ac   (25-е место).

Фото 2 — TikTok впервые попал в топ самых популярных сайтов Украины

Отметим, по словам Ирины Ворон, руководительницы проекта Kantar CMeter, результаты исследования свидетельствуют, что украинцы постепенно адаптируются к жизни в условиях войны и возвращаются к привычной активности в интернете.

Автор:
Светлана Манько