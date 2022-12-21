TikTok будет объяснять, почему то или иное видео попадает в рекомендации

Платформа TikTok вводит ряд функций, инструментов и ресурсов, чтобы создатели и потребители контента могли контролировать полученный опыт. То есть, теперь пользователи смогут узнать, почему видео попало к ним в рекомендации (в ленте For You).

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Об этом компания сообщила в своем блоге.

TikTok объясняет, что система рекомендует контент, ранжируя видео на основе комбинации факторов, основанных на активности пользователя в приложении.

Чтобы понять почему то или иное видео попало в рекомендации, нужно будет в разделе "для вас" выбрать панели общего доступа. Затем – выбрать "Почему это видео?". После этого пользователь увидит краткое пояснение.

Система рекомендаций TikTok базируется на технической аналитике – анализируются привычки пользователей и на их основе подбирается видео. Теперь компания будет объяснять принцип отбора контента.

"Эта функция является одним из многих способов, над которыми мы работаем, чтобы обеспечить существенную прозрачность для людей, использующих нашу платформу, и базируется на ряде шагов, которые мы сделали для достижения этой цели. Например, мы публикуем указания по категориям содержимого, которые не подлежат рекомендации, инструменты, помогающие настроить рекомендации, и образовательные ресурсы, объясняющие, как работают наши рекомендации по содержанию", - добавили в TikTok.

Ранее TikTok добавил новую функцию под названием AI greenscreen, которая позволяет пользователям вводить текстовую подсказку, из которой искусственный интеллект генерирует изображение.

Кроме того, разработчики TikTok начали тестировать игры в приложении. Это часть бизнес-стратегии выхода на рынок игр. Использование игр на платформе повысит доход TikTok от рекламы, а также количество времени, которое пользователи проводят в приложении – одном из самых популярных в мире с более чем 1 миллиардом активных пользователей ежемесячно.