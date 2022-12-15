Сенат США запретил чиновникам использовать TikTok на государственных телефонах

Сенат США вечером 14 декабря принял законопроект, запрещающий чиновникам использовать китайскую программу для обмена короткими видео TikTok на государственных телефонах и устройствах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что законопроект еще должна одобрить Палата представителей США, прежде чем он будет направлен на утверждение президенту Джо Байдену. Палата представителей должна будет принять законопроект на следующей неделе.

Как пишет издание, этот документ является последним шагом законодателей США по подавлению китайских компаний на фоне опасений национальной безопасности, что Пекин может использовать их для шпионажа за американцами.

Решение Сената было принято после того, как на этой неделе Северная Дакота и Айова присоединились к все большему количеству штатов США в запрете TikTok на государственных устройствах из-за опасений, что данные могут быть переданы правительству Китая.

Многие федеральные ведомства, включая Министерство обороны, и Государственный департамент, уже запретили TikTok на государственных устройствах.

"TikTok - серьезная угроза безопасности для Соединенных Штатов, и ему не место на правительственных устройствах", - сказал сенатор-республиканец Джош Хоули.

В TikTok заявили, что беспокойство в основном вызвано дезинформацией, и они рады встретиться с политиками, чтобы обсудить практику компании.

"Мы разочарованы тем, что так много штатов ввели политику, основанную на необоснованной лжи по поводу TikTok, которая не будет способствовать укреплению национальной безопасности Соединенных Штатов", — заявила компания.

Кроме того, сенатор-республиканец Марко Рубио во вторник обнародовал двухпартийный закон о полном запрете TikTok в Соединенных Штатах.

Согласно сообщению офиса Рубио, законодательство будет блокировать все транзакции любой компании социальных медиа в Китае и России или под влиянием Китая и России.

Reuters напоминает, что в 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп попытался запретить TikTok, но проиграл ряд судебных баталий.

Отметим, что TikTok становится все более популярным в Украине и входит в ТОП-25 сайтов по посещаемости.