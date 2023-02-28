Сотрудникам правительства Канады запретили пользоваться TikTok: в чем причина

Правительство Канады запретило использование китайского приложения социальной сети TikTok на рабочих устройствах сотрудников.

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Об этом сообщила президент Казначейского совета Канады Мона Фортье, пишет "Укринформ".

"Правительство Канады решительно настроено держать правительственную информацию в безопасности. Мы регулярно мониторим наши системы и предпринимаем шаги для реагирования на риски. Начиная с 28 февраля 2023 года приложение TikTok будет удалено из выданных правительством мобильных устройств. Пользователям таких устройств будет также запрещено загружать это приложение в будущем", - отметила она.

По ее словам, после тщательного изучения TikTok директор по вопросам информационных технологий Канады пришел к выводу, что приложение представляет неприемлемый риск для конфиденциальности и безопасности.

Отмечается, что решение об удалении и блокировке TikTok на правительственных устройствах было принято как мера пресечения, особенно "ввиду беспокойства относительно правового режима, регулирующего информацию, собранную с мобильных устройств".

"На мобильном устройстве методы сбора данных TikTok предоставляют существенный доступ к содержимому телефона", – пояснила Фортье.

Она подчеркнула, что риск использования этого приложения - "очевидный", но пока нет доказательств, что правительственная информация была скомпрометирована.

Напомним, ранее два крупнейших политических институции Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности, что свидетельствует о росте беспокойства по поводу китайского приложения для обмена короткими видео и данных его пользователей.