Трампу розблокували акаунти у Facebook та Instagram

Компанія Meta відновила акаунти колишнього президента США Дональд Трампа у Facebook та Instagram після того, як два роки тому заблокувала їх на тлі штурму Капітолія.

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Про це повідомив речник Meta Енді Стоун, пише Reuters.

У січні в компанії Meta заявляли, що планують відновити облікові записи Трампа та наголошували, що запровадять жорсткіші санкції призупинення - від місяця до двох років - якщо колишній президент знову порушить правила платформи.

Тепер Трамп знову має доступ до ключових платформ для спілкування з виборцями.

Нагадаємо, після штурму Капітолія 6 січня 2021 року провідні соцмережі заблокували акаунти Дональда Трампа за підбурювання насильства.

Twitter відновив обліковий запис Трампа в листопаді 2022 року після того, як компанію придбав мільярдер Ілон Маск, але колишній президент досі не відновив твітити, вирішивши натомість залишитися на власній соціальній платформі Truth Social.