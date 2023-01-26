Meta розблокує акаунти Трампа у Facebook та Instagram

Компанія Meta відновить облікові записи колишнього президента США Дональд Трампа у Facebook та Instagram найближчими тижнями після того, як два роки тому заблокувала їх на тлі штурму Капітолія.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє CNN.

"Наша рішучість полягає в тому, що ризик для суспільства досить знизився. Таким чином, у найближчі тижні ми відновимо акаунти містера Трампа у Facebook та Instagram. Однак ми робимо це завдяки новим запобіжникам, щоб не допустити повторних порушень", — зазначив президент Meta по Світовим справам Нік Клег.

За його словами, на Трампа будуть поширюватися усі нові правила, зокрема щодо регулювання облікових записів відомих осіб у період заворушень.

Залежно від серйозності порушень, за це можна отримати обмеження акаунта на період від місяця до двох років.

"Ми не хочемо, якщо він почне користуватися нашими послугами, щоб знову зробив те саме, що і 6 січня - використав наші сервіси для дискредитації виборів у 2024 році так, як намагався у 2020", - зазначив Клегг.

Після відновлення своїх облікових записів у Facebook та Instagram Трамп знову отримає доступ до величезних і потужних комунікаційних платформ саме тоді, коли він нарощує свої амбіції знову повернутися у Білий дім.

У дописі на власній соціальній платформі Truth Social Трамп привітав рішення Meta скасувати призупинення його облікового запису та сказав, що "таке більше ніколи не повинно статися з чинним президентом або будь-ким іншим, хто не заслуговує відплати".

Нагадаємо, Twitter відновив обліковий запис Трампа в листопаді 2022 року після того, як компанію придбав мільярдер Ілон Маск, але колишній президент досі не відновив твітити, вирішивши натомість залишитися на Truth Social.