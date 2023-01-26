Meta разблокирует аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Компания Meta возобновит учетные записи бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели после того, как два года назад заблокировала их на фоне штурма Капитолия.

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Об этом сообщает CNN.

"Наша решимость состоит в том, что риск для общества достаточно снизился. Таким образом, в ближайшие недели мы возобновим аккаунты мистера Трампа в Facebook и Instagram. Однако мы делаем это благодаря новым предохранителям, чтобы не допустить повторных нарушений", - отметил президент Meta по Мировым делам Ник Клегг.

По его словам, на Трампа будут распространяться все новые правила, в частности, по регулированию учетных записей известных лиц в период беспорядков.

В зависимости от серьезности нарушений можно получить ограничение аккаунта на период от месяца до двух лет.

"Мы не хотим, если он начнет пользоваться нашими услугами, чтобы снова сделал то же, что и 6 января – использовал наши сервисы для дискредитации выборов в 2024 году так, как пытался в 2020", – отметил Клегг.

После восстановления своих аккаунтов в Facebook и Instagram Трамп снова получит доступ к огромным и мощным коммуникационным платформам именно тогда, когда он наращивает свои амбиции снова вернуться в Белый дом.

В сообщении на собственной социальной платформе Truth Social Трамп приветствовал решение Meta отменить приостановку его учетной записи и сказал, что "такое больше никогда не должно произойти с действующим президентом или кем-либо другим, кто не заслуживает возмездия".

Напомним, Twitter возобновил аккаунт Трампа в ноябре 2022 года после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск, но бывший президент до сих пор не восстановил твиты, решив все же остаться на Truth Social.