Meta пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов", — Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України та корпорація Meta домовилися, що в соціальних мережах, що належать компанії, більше не будуть блокувати контент про полк "Азов". Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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"Домовилися про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі", — проінформував він.

Федоров зауважив, що Facebook та Instagram, якими володіє Meta, — важливі інструменти для донесення правди про війну до всього світу. Домовленість між відомством та Meta дозволила розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.

"Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк "Азов". Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв", — додав голова Мінцифри.

Нагадаємо, що відомство ще влітку 2022 року звернулося до компанії Meta, з проханням покращити модерацію українського контенту, щоб уникнути видалення та блокування українських блогерів.

Федоров також тоді мав зустріч в Брюсселі з президентом Meta з глобальної політики Ніком Клеггом. Незабаром після цього сторони домовилися про відкриття доступу до функцій Reels та Music для користувачів в Україні.