YouTube разбанил аккаунт Трампа после двух лет блокировки

Видеохостинг YouTube возобновил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа после двух лет блокировки. Ранее Трампа разбанила Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, а также Twitter.

Об этом сообщает BBC.

"Начиная с сегодняшнего дня, канал Дональда Трампа больше не ограничен и может загружать новый контент", - говорится в заявлении YouTube.

В видеохостинге объяснили, что аккаунт разблокировали, чтобы дать избирателям услышать мнения главных кандидатов накануне президентских выборов в США. Однако все правила площадки будут распространяться на канал Трампа, как и на другие учетные записи.

BBC отмечает, что у бывшего президента США более 2,6 миллиона подписчиков на YouTube.

"Но, несмотря на количество его подписчиков, нет никакой гарантии, что Трамп вернется к размещению видео на YouTube", – пишет издание.

Напомним, в конце ноября 2022 года владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Компания Meta возобновила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram в феврале этого года.

Ведущие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа за подстрекательство к насилию после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Через несколько месяцев после запрета Трамп запустил собственную социальную сеть – Truth Social.