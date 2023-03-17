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YouTube разбанил аккаунт Трампа после двух лет блокировки
Видеохостинг YouTube возобновил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа после двух лет блокировки. Ранее Трампа разбанила Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, а также Twitter.
Об этом сообщает BBC.
"Начиная с сегодняшнего дня, канал Дональда Трампа больше не ограничен и может загружать новый контент", - говорится в заявлении YouTube.
В видеохостинге объяснили, что аккаунт разблокировали, чтобы дать избирателям услышать мнения главных кандидатов накануне президентских выборов в США. Однако все правила площадки будут распространяться на канал Трампа, как и на другие учетные записи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
BBC отмечает, что у бывшего президента США более 2,6 миллиона подписчиков на YouTube.
"Но, несмотря на количество его подписчиков, нет никакой гарантии, что Трамп вернется к размещению видео на YouTube", – пишет издание.
Напомним, в конце ноября 2022 года владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Компания Meta возобновила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram в феврале этого года.
Ведущие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа за подстрекательство к насилию после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Через несколько месяцев после запрета Трамп запустил собственную социальную сеть – Truth Social.